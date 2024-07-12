شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى جيبوتى ومقديشو لتدشين أولى رحلات خط الطيران المباشر والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، إلى جيبوتى ومقديشو على أولى رحلات خطوط الناقل الوطنى مصر للطيران، تدشيناً لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتى ومقديشيو، وذلك بمشاركة الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم يتوجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقديشو حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفى مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي احتفالاً بهذه المناسبة الهامة، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين و التنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن تدشين هذا الخط المباشر للطيران بين مصر وكل من جيبوتي والصومال، يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الشقيقة، وبما يعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث فى مختلف جوانبها.