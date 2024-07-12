طقس الـ6 أيام المقبلة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأسبوع المقبل بداية من اليوم الجمعة 12 يوليو حتى الأربعاء 17 من الشهر الجاري.

ووفقا لبيان الهيئة، فإن هناك استمرارا في ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة 12 يوليو 2024، إذ يبدأ انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من السبت 13 يوليو بقيم تتراوح من 2-3 درجة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوم الجمعة 12 يوليو، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق شمال الوجة البحري ومحافظة الوادي الجديد، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وأكدت أنه من المتوقع أن تكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء بفترات متقطعة.