شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقر مكافأة تميز وجهود غير عادية للعاملين والهيئة المعاونة والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز في الفصل الدراسي الثاني وإعداد الامتحانات؛ وجهودهم المتنوعة التي انعكست على تقدم الجامعة عالميًا في مختلف التصنيفات الدولية، مشددا على أن يتم الانتهاء من إجراءات الصرف خلال شهر يوليو الحالي، وقد تم بالفعل تنفيذ ذلك لقطاع من العاملين، والقطاع الثاني في موعد الرفع الثاني خلال الشهر الجاري.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.