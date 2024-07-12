شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 3 شهداء من عائلة واحدة فى مربع الصناعة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال جثث 3 شهداء من عائلة واحدة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.