شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى غدا السبت 13 يوليو الجارى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان مادة التفاضل والتكامل حيث يتكون امتحان المادة من 20 سؤالا منها 18 موضوعى الاختيار من متعدد و2 سؤال مقالى، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة ستكون مطابقة للمواصفة الفنية للامتحان وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وتفرز قدراتهم المعرفية والعلمية.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات أدوا الأربعاء 10 يوليو الجارى الفرع الأول من مادة الرياضيات البحتة وهو الجبر والهندسة الفراغية، على أن يؤدى الطلاب امتحان الفرع الثانى للمادة السبت 13 يوليو.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما أثير بشأن تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024، والذى أدى فيه الطلاب الامتحان السبت 6 يوليو الجارى، حيث أكدت الوزارة أن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسى 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التى وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان، شددت الوزارة على أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتى يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

وأكدت الوزارة على أنه أتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أى روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الانترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لاحدى هذه الفيديوهات والذى تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتى يصاغ فى ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى تشابه فى بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.