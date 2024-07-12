ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة

العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وتابعت"الأرصاد": يبدأ انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم السبت على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادى الجديد.

وأشارت إلى أن حالة طقس الساعات القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

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