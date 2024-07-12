شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ختام دورة تدريبية مجانية بالوحدة المتنقلة على مهن الخياطة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، فعاليات الاختبارات النهائية لدفعة جديدة من المتدربين على مهن الخياطة والتفصيل ، لـ 10 متدربات ، بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى بواقع 150 ساعة تدريبية ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة أمام ساحة الشيخ الطيب بالقرنة وذلك للمشاركة في خطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر لحتياجاً ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية مهارات الشباب، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل ،وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وتنفيذاً لخطة التدريب للعام 2023 -2024، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين أبناء المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي وعلى المهن المستحدثة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة ..

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، فى تقريرٍ للوزارة ، أن التدريبات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتمكين المرأة إقتصادياً من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف مدير المديرية أن تلك التدريبات تأتي فى إطار تدريب دفعات جديدة من الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وتوفير فرص عمل مناسبة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى للحد من معدلات البطالة بمحافظة الأقصر .