السفير أحمد أبوزيد يشارك فى اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية البريكس

وقال السفير أبو زيد، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة "أكس"، إن الإجتماع يهدف لتنسيق مواقف الدول الأعضاء، والترويج لمبادىء وأهداف التجمع، والإعداد لقمة التجمع القادمة فى كازان.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع