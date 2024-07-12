شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبوزيد يشارك فى اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية البريكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، فى اجتماع المتحدثين الرسميين ومديرى إدارات الإعلام بوزارات خارجية دول تجمع البريكس بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال السفير أبو زيد، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة "أكس"، إن الإجتماع يهدف لتنسيق مواقف الدول الأعضاء، والترويج لمبادىء وأهداف التجمع، والإعداد لقمة التجمع القادمة فى كازان.
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