شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم والعظمى 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد تحذر: الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة على كل الأنحاء.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى.. مصطفى فتحى ولاكاى وماييلى فى الهجوم

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة لمباراته المهمة والمصيرية أمام بيراميدز والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دورا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

وفاة والدة الفنانة الشابة ريم المصرى ممثلة مسلسل صيد العقارب

أعلنت الفنانة دنيا سامي الشابة وفاة والدة الفنانة الشابة ريم المصري، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك"، وكتبت معلقة وفاة والدة الفنانة ريمن المصرى ، ادعوا لها .

مصادر لـ"إكسترا نيوز": اتجاه داخل اتحاد الدراجات لاستبعاد شهد سعيد من الأولمبياد

أفادت مصادر لقناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل، بأن هناك اتجاها داخل اتحاد الدراجات لاستبعاد اللاعبة شهد سعيد من السفر لأولمبياد باريس، طبقا لمعايير القيم والأخلاق.

رئيس كوبا يشيد بموقف مصر المشرف خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

أشاد الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل برموديز بموقف مصر المشرِّف من الحرب الإسرائيلية على غزة ، مثنيا على العلاقات الثنائية التاريخية بين بلاده ومصر، وما تشهده من تعاون متميز فى المرحلة الحالية خاصة فى مجالى الصحة والدواء.

دينا الوديدى وفرقة رقص فلسطينية مفاجأة حفل افتتاح مهرجان العلمين الليلة

كشف مهرجان العلمين عن مفاجآت جديدة ستقام في حفل افتتاح دورته الثانية، اليوم الجمعة، حيث تحيى الفنانة دينا الوديدي حفلاً غنائيًا ضمن فعالياته، كما تتضمن الفعاليات تقديم عدد من الراقصين الفلسطينيين عرضا من الرقصات الفلكلورية الفلسطينية، وهما الفقرتان اللتان يسبقان حفل الكينج محمد منير.

المنظمة العالمية للأرصاد: 2000 مليون طن من الغبار تحجب السماء

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بأن كمية الغبار في الغلاف الجوي انخفضت بشكل طفيف في عام 2023، محذرة من أن سوء الإدارة البيئية يزيد من مخاطر العواصف الرملية والترابية.

زفاف أسطورى لنجل أغنى رجل فى آسيا.. استمر 5 أشهر و100 طائرة لنقل المدعوين "صور"

أغرب من الخيال والأساطير..ما تشهده الهند اليوم ، حيث بدأ مشاهير وأثرياء من أنحاء العالم التوافد على الحفل الأسطورى الذى يقام في مومباى بالهند ، احتفاءً بزواج أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا "موكيش أمباني"، و راديكا ميرشانت نجلة واحد من أغنى أغنياء الهند، وتقدر ثروة والد ووالدة الزوجين بـ200 مليار دولار تقريبا.

فقدان آلاف الفلسطينيين فى حرب غزة.. وجارديان: 4000 طفل تحت الأنقاض

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نحو 6400 فلسطيني تم الإبلاغ عن فقدانهم منذ بدء حرب غزة لم يتم العثور عليهم الى الآن، ويعتقد ان الكثير منهم لا يزالوا محاصرين تحت الأنقاض او مدفونون دون تحديد هويتهم او محتجزون في مراكز احتجاز إسرائيلية

التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز.. طاهر والشحات وأبو علي فى الهجوم

يدخل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يلاقى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.