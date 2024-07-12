المؤسسة الدينية إيد واحدة.. الأزهري والضويني والشريف يؤدون صلاة الجمعة بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

وحضر الخطبة والصلاة، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، ورفيق القاضي مدير عام للمكتب الفني بديوان عام الوزارة،

وأدى خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وانطلقت الخطبة من قول الله تعالى (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) لتوصل رسالة طمأنينة وأمان للمصريين جميعا، في مواجهة أي حزن، ويقينا بأن معية الله تعالى هي الضمان والأمان ضد أي تحديات.