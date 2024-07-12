اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأطباء.. ومناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، بدار الحكمة اليوم الجمعة.

وأوضح أمين أن هذه هي المرة الأولى التي يكتمل فيها النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنقابة منذ عام 2018.

وبدأت فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا، بعد اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانيات الأعوام من 2018، إلى 2023، اليوم الجمعة، وذلك بعد تعذر عقدها يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، ويبلغ نصاب الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية 300 عضو.

ودعا الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسميًا بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.