بصورة لوالده في البحر.. محمد هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للتغلب على الحرارة الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم الدكتور محمد هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية، نجل الدكتور هاني الناظر، نصائح للتغلب على الحرارة الشديدة.

ونشر نجل الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، صورة لوالده في البحر عبر صفحته الرسمية، وكتب عليها:"بمناسبة المصايف والشمس القوية، بعض التعليمات المهمة:

١- شرب الماء بكميات كبيرة مهم جدا طوال النهار.

٢- يفضل عدم نزول البحر أو التعرض للشمس في الفترة من ١٠ صباحا حتى ٣ عصرا.

٣- حتى في الأوقات الأخرى محاولة تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة واستخدام شمسية او التواجد دائما في مكان ظل.

٤- استخدام كريم حماية من الشمس وتجديده كل ٤ ساعات بالكتير.

٥- أكل فواكه الموسم مفيدة جدا في الوقت ده، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء ومواد غذائية تحمي الجسم من أشعة الشمس الضارة

٦- مياه البحر مفيدة جدا للجلد ونزول البحر أفيد بكثير جدا من نزول حمامات السباحة

٧- لحماية الشعر من الكلور في حمامات السباحة، يفضل وضع طبقة من زيت زيتون أو زيت جوز هند على الشعر قبل نزول حمام السباحة.

واختتم:"تمنياتي لكم بصيف جميل".