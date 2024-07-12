بعد اكتمال النصاب.. ماذا تناقش عمومية نقابة الأطباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في انعقادها الثاني.

ووجه نقيب الأطباء، التحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وبدأ التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة، اليوم الجمعة، بدار الحكمة في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التالي:

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها .

2-كلمة مراقب الحسابات .

3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ) .

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 .

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب .

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة .

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة .

8-إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية .

9-تعديل لائحة النقابة الداخلية

10-تعديل لائحة مصر العطاء

11- ما يستجد من أعمال، وعلى رأسها مشروع قانون المسؤولية الطبية.