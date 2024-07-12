شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: اقتصاد دوار وتمويل مستدام وتأثير اجتماعى 3 أوجة لمنظومة منع حرق قش الأرز والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تجربة مصر في مواجهة تحدي حرق قش الأرزالذى يسبب ما يعرف بالسحابة السوداء، تعد نموذج سنوي حقيقي للاقتصاد الدواروالتمويل المستدام والتأثير الاجتماعي، حيث يتم جمع قش الارزوالاستفادة منه، وخلق فرص عمل للمزارعين، الامر الذى تتحقق معه إعادة استخدام للمخلفات زراعية، ومنع التلوث، وأيضا تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دخل للفلاح المصرى.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن التمويل المستدام والاقتصاد الدوار والتأثير الاجتماعي، مترابطين في تطبيق المنظومة ، حيث أن التمويل المستدام يقوم على اخذ الأبعاد الاجتماعية والبيئية في الاعتبار عند تمويل المشروعات، وتعمل الحكومة جاهدة على رفع الوعى وتغيير طريقة تعامل القطاع البنكي وغير البنكي مع المشروعات والأعمال، مؤكدة أن البنك المركزي منذ فترة اصدر قرار بإلزام كافة البنوك في مصر بخلق إدارات جديدة بها للتمويل المستدام، لخلق المناخ الداعم لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من اجل تحقيق الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد كانت التقت الدكتورة منال معوض وزيرالتنمية المحلية من اجل مناقشة خطة 2024 -2025 للحد من ظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وبحث اليات تنفيذ الخطة واستكمالا ما تم البدء فيه ، للقضاء على الظاهرة نهائيا.