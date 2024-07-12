شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: جولات لقيادات الوزارة بالمحافظات لمتابعة المحاصيل ومنظومة الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

يقوم قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجولات المحافظات لمتابعة المحاصيل الزراعية وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وكذلك التواجد مع المزراعين في الحقول لحل مشاكلهم وتكثيف التواجد.

و قام اليوم الجمعة الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، ببتفقد حالة الزراعات بمحافظة بور سعيد، وخاصة محصول القطن والارز والذرة وكذلك بالتنسيق الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

كما تفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات واللجنة المرفقة له من الاداره المركزية لشؤون المديريات

أعمال مديرية الزراعة ببورسعيد فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وتوافر الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح ونزول سلفات النشادر على المنظومة لمزارعى شرق القناه فى شبه جزيره سيناء والاستماع إلى مشاكل الفلاحين لحلها.

وتفقدت اللجنة بحضور الدكتور حسنى عطية مدير مديرية الزراعه ببور سعيد عدد من حقول محصول الارز والقطن والذره باعتبارها محاصيل استراتيجيه هامه ووجدت حالتها العامة جيده ولا يوجد به أية اصابات حشرية.



جولة قيادات الوزارة



جانب من الجولة