شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستمع لشكاوى المواطنين من داخل سيارة ميكروباص.. ويؤكد: هاجى تانى والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية لموقف سرفيس البوهي بحي إمبابة، على الاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

وبحسب بيان المحافظة، تواجد المحافظ مع المواطنين داخل عربات الأجرة للتحدث معهم، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، وطالبهم بالإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات.

وخلال الجولة، اشتكى أحد المواطنين المترددين على الموقف، لمحافظ الجيزة من نقص عدد سيارات السرفيس على خط أكتوبر، قائلًا: "ميكروباصات أكتوبر قليلة".

ومن جانبه، استدعى المحافظ رئيس جهاز السرفيس وكلفه بزيادة عدد ميكروباصات خطوط أكتوبر، ومطالبًا المواطنين الاتصال به شخصيًا في حال عدم وجود سيارات لخط أكتوبر داخل الموقف أو أي زيادة في الأجرة، قائلًا: "وانا هاجي لهم تاني الموقف عشان اتأكد بنفسي".



جولة محافظ الجيزة خلال موقف سيارات

وشدد محافظ الجيزة على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل الموقف وتشغيله بانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ على كفاءته.

ووجه المحافظ بتحقيق هوية بصرية لسيارات السرفيس سواء كانت سيارات فان أو ميكروباص أو ميني باص نقل جماعي وتوحيد شكلها، من حيث اللون والشعار مع ضرورة التأكد ومتابعة منظومة التراخيص لخطوط السير لإحكام السيطرة على وسائل النقل وحمل قائدي تلك المركبات رخص قيادة سارية والتشديد على الاهتمام بالشكل الخارجي للمركبات ومقاعد الجلوس للمواطنين داخلها.



