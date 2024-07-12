شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعقد التوصل لاتفاق مع الوسطاء ومظاهرات لعائلات الرهائن لإبرام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن مسئولين كبار فى وزارة الدفاع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، وأن ذلك قد يعطل القدرة على التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار فى غزة، فى وقت تتظاهر عائلات الرهائن مطالبة بإبرام صفقة.

واستمرارا لتعقيد نتنياهو للتوصل إلى حلول، أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، أن بنيامين نتنياهو يصر على بقاء إسرائيل فى محور فيلادلفيا.

وخرج أهالى الرهائن الإسرائيليين فى غزة، اليوم الجمعة، بمسيرة جماعية باتجاه مدينة القدس، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن الآلاف من الإسرائيليين، من بينهم عائلات الرهائن فى قطاع غزة، خرجوا فى مسيرة من تل أبيب باتجاه القدس للمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

وأكدت الهيئة، على موقعها الإلكترونى، أن تلك المسيرة بدأت من مدينة تل أبيب وفي طريقها نحو مدينة القدس احتجاجا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".

من جانبه قال القيادى فى حماس عزت الرشق، إن محاولات نتنياهو لإضافة مطالب جديدة لم ترد فى كل المقترحات السابقة مع الوسطاء، وتؤكد أنه ما زال يتلكأ ويماطل ويسعى لتعطيل الاتفاق.