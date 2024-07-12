شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى غدا مستشارة الرئيس الفرنسى وأمين مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى غدا السبت، مع آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعقد وزير الخارجية مع المسئولة الفرنسية، جلسة مباحثات تتناول العلاقات المتميزة بين القاهرة وباريس وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يلتقى وزير الخارجية والهجرة - في اليوم نفسه - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات ثنائية، ثم مباحثات موسعة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.