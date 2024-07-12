شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الحديثة.. 7 خطوات لعمل توكيل من الشهر العقارى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

استحدثت وزارة العدل طرق جديدة تمكن المواطن من تحديد أقرب مكتب توثيق له، حيث يسجل عملية تحرير التوكيل عبر الهاتف، ويتم تحديد موعد مناسب له للذهاب للشهر العقارى، للحصول على التوكيل خلال دقائق.

خطوات الحجز المسبق تتم من تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" كالتالى:

1- تحميل تطبيق "ارغب فى عمل توكيل" على الهاتف ومتاح لاجهزة الاندرويد والايفون.

2- يطلب التطبيق تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS".

3- يقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان الراغب فى الطلب.

4- يظهر بعدها المكاتب القريبة من المستخدم.

5- اختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب

6- تظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومى.

7- اختيار التصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر.