شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة مدنية في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة مدنية قرب كولومنا في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها بالكامل.

وقالت وكالة "تاس": ولم يكن هناك سوى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وقد لقوا حتفهم".

أفادت الخدمات التشغيلية أن الطائرة من طراز Superjet 100 تحطمت في منطقة كولومينسكايا بمنطقة موسكو.

ووقع الحادث أثناء رحلة تجريبية بعد الإصلاحات المقررة.

وقالت الخدمات التشغيلية لوكالة تاس إن الطائرة مملوكة لشركة غازبروم. تم إنتاجه في عام 2014.

وستقوم لجنة الهدنة العسكرية بالتحقيق في الحادث .