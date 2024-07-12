شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: متابعة موقف حماية الرقعة الزراعية بالمحافظات وإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، في ايام العطلات والاجازات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، بمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الازالة في المهد قبل تفاقمها.

واستقبل الدكتور خالد ابوشادي مدير مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، لجنة من الادارة المركزية لحماية الأراضي، على رأسها الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتابعت اللجنة واجهزة الحماية بالمديرية موقف التعديات على الاراضي الزراعية، وتم التنبيه علي منع أي حالة تعدي وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.

كما تم أيضا إرسال لجنة الى مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، لمتابعة الموقف، وتنفيذ حملات الازالة الفورية بنطاق مراكز المحافظة.

