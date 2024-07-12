شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ووكيل الأزهر والطرق الصوفية ونقيب الأشراف يشهدون صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، و الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف و الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية و السيد محمود الشريف نقيب الأشراف خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة.

وحضر أيضا كل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، و رفيق القاضي مدير عام للمكتب الفني بديوان عام الوزارة.

وأدى خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وانطلقت الخطبة من قول الله تعالى (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) لتوصل رسالة طمأنينة وأمان للمصريين جميعا، في مواجهة أي حزن، ويقينا بأن معية الله تعالى هي الضمان والأمان ضد أي تحديات.



