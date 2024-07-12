شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. انخفاض طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد .

ومتوقع غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 1.5: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.