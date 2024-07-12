وزير التنمية المحلية: نسعي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

ألقت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية، بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الوزارة ملزمة بتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص تحسين الوحدات المحلية، والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر.

وأضافت الوزيرة أن من بين خطة الوزارة تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري، مؤكدة اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهم أولويات الوزارة هي بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.

وتعهدت الوزيرة أمام النواب بمتابعة جميع المشكلات التي تخص المواطنين مع اللجان المختصة بالمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة التي تهم جميع المواطنين.