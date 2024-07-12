بعد ميدو و شوبير.. حقيقة إيقاف برنامج إسلام صادق ورضا عبد العال على قناة ten

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نفى محمد بسيوني، مدير عام البرامج بقناة تن، وقف برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق ومحمد فاروق.

وأضاف "بسيوني"، في تصريحات لمصراوي، أنه يظهر في البرنامج عددًا من الضيوف، منهم رضا عبد العال، ومحمود أبو الدهب، وعددًا من الضيوف.

وأكد مدير عام البرامج بقناة تن، أن القناة ملتزمة بكل الأكواد والمعايير الإعلامية الخاصة بضبط المنظومة الرياضية، وأنه لا صحة لوقف برنامج البريمو.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر أمس بالإجماع، وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

سبب وقف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه.. تفاصيل

كلاكيت ثاني مرة.. الإيقاف يطارد الإعلامي أحمد شوبير مجددًا - تفاصيل