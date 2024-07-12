شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي: مهرجان العلمين ليس فقط للترفيه ونتمنى نرى لكل محافظة مهرجانا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن مهرجان العلمين ليس فقط للجانب الترفيهي ولكن هناك جوانب اقتصادية وثقافية، ونشر الوعى وهو الأهم، مضيفة أن المردود اقتصادي في مدينة العلمين والعمالة التي تعمل، وكذا مواجهة تطرف الفكر بكل أشكاله وأنواعه وهي رسالة ليست هينة إطلاقا.

وأضافت رئيس تحرير جريدة الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أننا نعيش وقتا العالم فيه أشد تطرفا على جميع الاتجاهات، فطوال الوقت نبني لنشر الوعي لمحاربة التطرف، فهذا هو دور الفن.

وتابعت الكاتبة الصحفية علا الشافعي: رهاني أن مهرجان العلمين يقوم بهذا الدور، ونتمنى أن نرى نسخا أخرى، وكل محافظة في مصر يكون لها مهرجان مختلف وليس فقط مدينة العلمين، فلدينا تنوع تراثي وثقافي خاص ومميز، حيث تراث بورسعيد مميز وكذا الصعيد وغيرها، فقد يقوم "ليالي مصر" بهذا الدور، ولكن نحتاج أكثر الفترة المقبلة.