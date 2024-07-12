شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: تعدد الفعاليات والأنشطة يميز النسخة الثانية لمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن اختيار الكينج محمد منير في انطلاق فعاليات مهرجان العلمين 2024، هو اختيار موفق، لأن الكينج يمثل نصف قرن من الغناء، مضيفة أن ما يميز النسخة الثانية لمهرجان العلمين هو تعدد الفعاليات والأنشطة.

وذكرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن مهرجان العلمين العام الماضي شهد حفلات غنائية مختلفة الاتجاهات ومدارس مختلفة في الغناء وأنشطة موازية، ولكن هذا العام يبدو الأمر أكثر تكاملاً، فهناك اهتمام بالأطفال في مهرجان نبتة، وأنشطة مهمة جدا، مع مراعاة أن تكون هناك أسرة في المهرجان فهذا مهم جدا، فهناك مهرجان السبق وأنشطة كروية وكذا عروض أزياء، وهذا ما راعته الشركة المتحدة في تنظيم المهرجان.

وشددت رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن هناك أكثر من 29 فعالية في مجالات مختلفة، فالتنوع هو أساس النسخة الثانية للمهرجان، موضحة أن البعض يرى أن الفن نوع من الرفاهية التي لا نهتم بها جيدا، ولكن كبرى المهرجانات على مستوى العالم هي من روجت لمدنها، مثل مدينة كان في فرنسا صنعها المهرجان، وكذا مهرجان فينيسا السينمائي، وأيضا برلين، فهذا هو المنطق لصناعة المهرجانات، فهو علم يُدرس في كبرى الجامعات.