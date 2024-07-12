شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات وطرق مكافحة دودة الحشد والان مع تفاصيل الخبر

يأتى محصول الذرة، على رأس المحاصيل الأكثر تأثرًا بـ دودة الحشد الخريفية التى تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل الذرة والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكرنب وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم والبطاطس.



قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن البلاد تتعرض لموجات حرارية عالية ومتتالية، وهذا الأمر له تأثير سلبى على المحاصيل الزراعية، متابعا محصول الذرة يتعرض إلى آفة تُعرف بـ"دودة الحشد الخريفية" على مدار أكثر من عامين، وتلك الأفة شديدة التأثير على محصول الذرة، لذلك أقامت الوزارة حملات قومية لمكافحتها.



وفى التقرير التي نتعرف على طرق مكافحتها:

1- يتم توجيه نصائح للمزراعين من خلال الحملات بهدف مقاومة آفة محصول الذرة منذ بداية الزراعة.

2- وزارة الزراعة أصدرت قائمة بالـ9 مبيدات المثلى فى مقاومة آفة محصول الذرة، ولابد من شرائها من أماكن أو مصادر موثوق بها حتى يكون لها تأثير إيجابى ويقاوم تلك الدودة من رشة واحدة.

3- المقاومة المبكرة فى العمر الصغير للنبات هى الفعالة، وأنه تم التغلب على معظم تلك الآفات.

4- يتم بالتنسيق مع الفاو، لإعداد منشورات توعوية، ونشرات إرشادية وملصقات، لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، و توزيعها على مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية بكل المحافظات، لنشرها على المزارعين، فضلا عن التوسع فى نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.

5- يجرى إعداد كتيب تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية فى مصر"، فضلا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، وذلك بالتنسيق أيضا مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمنسق الوطنى لمشروع الحراك العالمى لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

