شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الأطباء: 47% زيادة فى عوائد الاستثمار وفائض تاريخى خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن فلسفة تعظيم الأصول بالنقابة قد أثمرت إلى تحقيق قيمة وعائدات استثنائية وقد انعكست تلك الجهود بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء، حيث أظهرت تقدما على كافة مساراتها، ومن أهمها الحفاظ على الوضع المالي المستقر للنقابة الأطباء، وزيادة عوائد الإستثمار الأمن لمحفظة النقابة المالية، بزيادة بحوالي 47% عن العام السابق، فضلاً عن مواصلة بناء وتعزيز القدرات المتطورة لإدارة المحفظة المالية للنقابة، لافتا إلى أن هذا الفائض ساعد على فرص النمو في تمويل القطاع الخدمي بالنقابة من زيادة مخصصات الدعم القانوني، والرعاية الاجتماعية، ونشاط التعليم الطبي المستمر بالنقابة وبعض الخدمات التي مازالت في مراحل التطوير.

وأضاف القاضى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لـ نقابة الأطباء،: أن النقابة حققت فائض عام 2023 لم يحقق من قبل لأى ميزانية سابقة فى تاريخ النقابة بنسبة 47%، بقيمة 63 مليون جنيه، بزيادة نحو 150% عن عام 2022، موضحا أن أسباب نمو الفائض جاءت نتيجة خطة مالية قصيرة وطويلة الأجل تعود لاستثمار أموال النقابة العامة للأطباء، وتحقيق أقصى عائد، وذلك باعتماد تنوع فى الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية، والسعى المستمر للحصول على أعلى عائد أو ميزة استثمارية.

‎وأكد أن من أسباب نمو الفائض أيضا، نهج أمانة الصندوق باعتماد مراكز تكلفة لكل خدمات النقابة بهدف التخلص من أي إهدار لأموال النقابة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العينية والبشرية بالنقابة.