الأزهري يزور قيادي بارز بالأوقاف سابقا: الوزارة لا تنسى أبناءها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي يبلغ من العمر 92 عامًا بمنزله بالقاهرة مساء اليوم الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف أن شعارنا هو الوفاء، وأن وزارة الأوقاف لا تنسى أبناءها المخلصين أبدًا، وأن الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف سبق من الرعيل الأول، ومن العلماء الكبار الذين خدموا دينهم الحنيف ووطنهم العظيم.

وأشاد وزير الأوقاف برحلة عطاء فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد وبمؤلفاته وبجهوده وتفانيه في عمله طوال فترة خدمته بالأوقاف.

جدير بالذكر أن الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف وعضو مجلس الشعب سابقًا مواليد : 8 - 10 - 1932 م، فعمره الآن 92 سنة.

- تدرج في مراحل التعليم الأزهري إلى تخرج سنة 1961 م. - كان وكيلا لوزارة الأوقاف عندما كان الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرًا للأوقاف.

- عضو مجلس الشعب المصري من سنة 1984م إلى سنة 1990م. - عضو اتحاد الكتاب.

- له مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامي حكيم ورشيد. -

يمثل الشيخ منصور الرفاعي عبيد نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء في مصر والعالم.

- ما زال يؤدي رسالته الإيمانية تجاه وطنه، حيث كان آخر أنشطته العام الماضي رعاية مسابقة القرآن الكريم وبلغت جوائزها ثلاثمائة ألف جنيه.

ووجه الدكتور أسامة السيد الأزهري رسالة إلى كل أبناء وزارة الأوقاف في مختلف محافظات مصر، وفي مختلف المراحل العمرية: إن وزارة الأوقاف مؤسستكم التي تنتمون إليها لا ولن تنسى أبناءها أبدًا، وسوف تظل ترعاهم وتكرم مسيرتهم المشرفة، وتشيد بكل نموذج ناجح ومخلص خدم دينه ووطنه وأبناء وطنه بصدق وتجرد وإخلاص.

وأهدى الدكتور أسامة السيد الأزهري، الشيخ منصور الرفاعي عبيد نسخة من كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده ومسيرة عطائه في خدمة الدعوة.