بعد شوبير وعبدالجواد.. إعلامي جديد يعلن عدم ظهوره



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن أحمد علي، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، عن عدم الظهور في برنامجه الأسبوع المقبل.

وكتب علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باعتذر لحضراتكم عن عدم الظهور هذا الأسبوع في برنامج زملكاوي لأسباب خاصة.. وتوضيحًا ومنعًا لاي اجتهادات هي إجازة وأشوفكم على خير".

وكان الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، قد كشف عن سبب غيابه لمدة أسبوع، عن برنامجه "الهدف"، الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكتب إبراهيم عبدالجواد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "أعتذر لحضراتكم عن عدم الظهور هذا الأسبوع لظروف خاصة".

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر أمس بالإجماع، وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.