"بيخبط على شباك أوضة النوم".. زوج ينتقم من جاره بطريقة دموية في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد يعود رجل إلى بيته عائدًا من زيارة عائلته بمسقط رأسه بالبحيرة حتى أخبرته زوجته بخبر صادم "جارنا بيخبط لي على شباك أوضة النوم".

استشاط الرجل غضبًا، وانطلق إلى شقة جاره حاملا سكينًا بين طيات ملابسه ليباغته بطعنة في الرقبة فور مشاهدته ليسقط قتيلا غارقًا في الحال".

جريمة قتل مؤسفة درات أحداثها بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة دونتها سجلات القسم ومن قبلها غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور كشفت كواليس الواقعة، مأمورية طاردت الزوج المتهم وتمكنت من ضبطه والسلاح المستخدم.

وبعد اصطحابه إلى القسم وأمام العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب أقر المتهم بجريمته "يعني مراتي تستنجد بيا وأسيبه يا باشا" شارحًا الفصل الأهم في الواقعة "أول ما شوفته ركبت له المطواة في رقبته".

أودعت الشرطة جثة المجني عليه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد التشريح وتحرر محضر بالواقعة.