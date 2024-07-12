نهاية حلم داخل حفرة 20 مترًا.. جثة تقود 7 متهمين للسجن بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة تحت رمال حفرة الكنز المزعوم كشفت مخطط 7 متهمين نقبوا عن الآثار خلسة داخل منزل بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

قبل 6 شهور، استعان صاحب البيت بـ7 أشخاص لتنفيذ أعمال حفر داخل منزل بعزبة المصري بكفر الواصلين. العمال واصلوا العمل ليل نهار دون اكتشاف أمرهم حتى وقع ما لم يكن في الحسبان.

بعد وصولهم إلى عمق يتجاوز الـ20 مترًا، انهارت الرمال على أحد العمال ما أسفر عن مصرعه في الحال. وقتها لاذ الباقون بالفرار خشية تعرضهم للمسائلة القانونية لكن المباحث كانت لهم بالمرصاد.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار رمال حفرة ووجود جثة ليتم الاستعانة بفريق إنقاذ بري تابع للحماية المدنية.

بعد انتشال جثة شاب في الثلاثينات بدأ رجال المباحث بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح في جمع المعلومات، وكللت جهود البحث بتحديد وضبط 7 متهمين ثبُت تورطهم في أعمال التنقيب عن الآثار وبحيازتهم الأدوات المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.