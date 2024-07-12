شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يعقد مباحثات ثنائية مع نظيريه الجيبوتى والصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الزيارة التى قام بها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الجمعة 12 يوليو الجارى إلى دولتى جيبوتى والصومال على أولى رحلات الناقل الوطنى شركة مصر للطيران لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث، عقد الوزير عبد العاطى مباحثات ثنائية موسعة مع نظيريه الجيبوتى والصومالى، أعقبها مؤتمران صحفيان بالبلدين، وذلك على هامش مراسم الاحتفال بتدشين خط الطيران الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أنه خلال المباحثات التى أجراها الدكتور عبد العاطى مع محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتي، تم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الصحة والكهرباء والطاقة الشمسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم. وقد أعرب وزير خارجية جيبوتى عن تقديره لحرص وزير الخارجية على أن يكون على متن أول طائرة لخطوط مصر للطيران إلى جيبوتي، فى إشارة تؤكد الإرادة السياسية المصرية للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع جيبوتى إلى آفاق جديدة.

كما تناولت المباحثات موضوع أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية، لاسيما وأن مصر وجيبوتى من أكثر الدول تأثراً بالتطورات فى هذا الممر التجارى الهام. كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع السياسية والأمنية قى منطقة القرن الافريقى وتنامى ظاهرة الارهاب والتطرف، وأهمية استمرار التعاون بين مركز الوسطية الجيبوتى والأزهر الشريف فى مواجهة الأفكار المتطرفة.

وعلى صعيد متصل، ذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير عبد العاطى عقد جلسة مُباحثات ثنائية موسعة مع معالى وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، عقب وصوله إلى العاصمة مقديشو، أكد وزير الخارجية خلالها على اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال ومتابعة تنفيذ مشروعات التعاون القائمة فى مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات والقطاع المصرفى لاسيما افتتاح فرع لبنك مصر فى مقديشو بنهاية العام الجاري، وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى وعمق التعاون بين الجانبين. وقد أعرب وزير خارجية الصومال عن شكره وتقديره على المبادرة الهامة التى قامت بها مصر بتدشين خط طيران بين القاهرة ومقديشو، لما سيكون لذلك من تأثير كبير على تعزيز الروابط والتواصل بين الشعبين المصرى والصومالي. كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسى والتنسيق بين البلدين والبناء على ما تم تحقيقه من تقارب خلال السنوات الماضية.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية والهجرة أكد خلال المباحثات على اهتمام مصر بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، وكذلك رغبتها فى الإسهام فى دعم الاستقرار بدول المنطقة اتصالاً بدور مصر الثابت فى دعم الشعوب الأفريقية الشقيقة نحو تحقيق تطلعاتها التنموية، وهو الأمر الذى تزيد أهميته فى الفترة الحالية لاسيما مع ما تمر به المنطقة من تحديات جسيمة، باتت تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعاً لمواجهتها. كما تم التباحث حول الأوضاع فى دولة السودان وكيفية دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للخروج من الأزمة، واستعادة الاستقرار والأمن فى هذا البلد الشقيق.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية والهجرة كان قد أعرب فى كلمته فى المؤتمرين الصحفيين الذين عقدهما فى العاصمتين، عن سعادته بتواجده فى جيبوتى والصومال فى أولى رحلاته الخارجية منذ توليه مسئولية وزارة الخارجية المصرية، لتدشين خط طيران (القاهرة جيبوتى مقديشيو)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تعزيز العلاقات مع دول القرن الإفريقي، وهو الأمر الذى يعكس عمق وأهمية هذه العلاقات. وأشار إلى النتائج الإيجابية المنتظرة من تسيير هذا الخط والتى تتضمن دعم أواصر العلاقات على المستوى الشعبي، والاسهام فى ترفيع مستوى التبادل التجارى وتحقيق قدر أعلى من الترابط بين المستثمرين والقطاعات الاقتصادية بين الدول الثلاث.



جانب من جلسة المباحثات



جلسة مباحثات



بدر عبد العاطى ونظيره الصومالى



وزير الخارجية ونظيره الصومالى



صورة جماعية