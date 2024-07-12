شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة الأطباء تعتمد ميزانية 4 سنوات من 2018 وحتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجمعية العمومية العادية لـ نقابة الأطباء، المنعقدة اليوم، الجمعة، 12 يوليو 2023، عددا من القرارات بعد أخد التصويت عليها، وهى:

1 - إلغاء قرار البيع لنادي كنج مريوط بالإسكندرية وتفويض مجلس النقابة بعمل دراسة جدوى لتحديد أفضل وجه للاستفادة منه.

2 - اعتماد ميزانيات النقابة منذ 2018 وحتى 2021، لعدم إرسال الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته بشأن ميزانية عامي 2022 و2023.

3 - اعتماد تعديلات لائحة آداب المهنة بشأن إجازة التطبيب عن بعد.

4 - تجديد الثقة فى مكتب مراقب الحسابات، وتفويض المجلس فى تحديد قيمة الزيادة فى التعاقد.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، انعقاد الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثاني، بعد اكتمال النصاب القانونى.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتى كان من المقرر انعقادها، الجمعة 28 يونيو 2024، لعدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية والذى يشترط حضور 1000 طبيب من أعضاء النقابة، ودعت النقابة إلى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة، علما بأن النصاب القانونى للانعقاد فى المرة الثانية هو 300 طبيب فقط.