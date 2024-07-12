شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان لمادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تليفزيون ”الخليج 365” بثًا مباشرًا، يتضمن مراجعة ليلة الامتحان لـ مادة التفاضل والتكامل لطلاب وطالبات الثانوية العامة بالشعبة العلمية "رياضة"، وذلك في إطار المراجعات النهائية التي يقدمها الخليج 365 لمواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل، الفرع الثانى لمادة الرياضيات البحتة، شرحًا ملخصًا لأهم أجزاء المنهج وعددًا من الأسئلة التدريبية الهامة، التي يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على أسئلة الامتحان وخطوات الحل النموذجية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "رياضة"، غدًا السبت، امتحان مادة التفاضل والتكامل، حيث سبق وأن أدى الطلاب الأربعاء 10 يوليو الجارى الجبر والهندسة الفراغية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن قرابة 100 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التفاضل والتكامل موزعين على عدد من لجان الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفة العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي.