شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الوزراء الجدد لا يعرفون الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الوزراء الجدد لا يعرفون الإجازات.. الحكومة الجديدة فى أسبوعها الأول.. ملفات شائكة ومطالب جماهيرية عاجلة.. 5 وزراء يتفقدون سير أعمالهم ويتابعون الملفات المتعلقة.. والتعليم: الأسئلة ستكون مناسبة لوقت الإجابة وتخاطب التفكير.. ثلث سكان مصر أقل من 15 سنة.. الإحصاء: سكان الريف أكبر من الحضر بواقع %57.1 مقابل %42.9

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