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"طب القلوب".. أحمد نعينع يكشف رأي الشيخ الشعراوي في صوته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد نعينع، إن موهبته هي الخط العريض في حياته حيث كان والده يعمل تاجرًا للقطن وكان حافظا للقرآن الكريم وحريصًا على تعلمه وإتمامه لحفظ القرآن الكريم.

وأضاف "نعينع": "حفظت القرآن بالتلقي في الكتاب وحصلت علي إجازة تلاوة القرآن من الشيخة أم السعد بالإسكندرية وتتلمذت علي يد الشيخ آمين الهلالي فقد كان كفيفا ويتمتع بخشوعا واضحا".

وأوضح الدكتور أحمد نعينع خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، أن الرئيس محمد أنور السادات أثنى على قرائته للقرآن وأشاد بها وشبهه بالشيخ مصطفى إسماعيل الذي كان يربطه بنعينع علاقة وطيدة، مضيفًا أنه كان الطبيب الخاص للرئيس السادات وعائلته.

وقال نعينع إنه كان من محبي للشيخ متولي الشعراوي وأحد تلامذته وكان الشعراوي محبًا لصوت تلاوته وقال له: "نقلتنا من طب القوالب لطب القلوب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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