شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق مهرجان العلمين 2024 في دورته الثانية، يبحث الكثيرون عن طريقة حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين، وبالتزامن مع موسم الصيف تتزايد أعداد الحضور الراغبين في حضور حفلات مهرجان العلمين 2024، والذي يشهد أكبر وأهم الحفلات لكبار مطربي الغناء في الوطن العربى.

ولحضور حفلات مهرجان العلمين عليك اتباع الخطوات التالية، والتي توضح طريقة حجز التذاكر عبر موقع "تذكرتي":



إزاى تحجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين؟

1 - زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ "تذكرتي" https://tazkarti.com/#/login

2 - تسجيل بياناتك الشخصية

3 - إدخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف

4 - اختيار الفعالية التي ترغب في حضورها

5 - تحديد عدد التذاكر والفئة التي ترغب بحجزها

وتحرص إدارة المهرجان على توفير تذاكر كل الفعاليات بطرق سهلة ومنافذ لـ"تذكرتى" متوفرة بالساحل الشمالي والعلمين، كما تتاح تذاكر كل الفعاليات والحفلات من خلال منافذ تذكرتى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.