شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: مناقشات اللجان البرلمانية هدفها المواطن وتحسين أوضاعه والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عندما تجد على طاولة واحدة رؤساء الـ 25 لجنة برلمانية نوعية دائمة، ورؤساء الهيئات البرلمانية المشكلة داخل البرلمان وعدد من الشخصيات المستقلة والمعارضة يجتمعون لدراسة الحكومة، والساعات المخصصة كبيرة، فنجد أن هناك منطق وسبب فى تقسيم العمل على هذه الأيام وتوزيع الوزراء.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة on، أن الطاولة برلمانية جادة ومناقشات مستفيضة مطولة، ويتولى الوزراء الرد والتعقيب، مؤكدا أن الجو برلمانى ديمقراطى محترم.

ولفت محمود فوزى إلى أن الحكومة تضع احترام السلطة التشريعية وتقديرها فى أعلى مراتبه، موضحا أن وجود الوزراء المعنيين بملفاتهم بالمعلومات الدقيقة أثرى النقاش ووضح المسائل، وتكاملت المهام وتفاعل الأدوار بهذه الطريقة سيعود لصالح المواطن لتعزيز رفاهيته وتحسين أوضاعه.

وأوضح محمود فوزى أن التواصل السياسى يختلف عن الاتصال السياسى، فالأخير يعنى علاقة النائب مع الحكومة فى طلبات المواطنين فى دائرته، ولكن التواصل السياسى أوسع، وهناك مزيد من التواصل مع الشباب والحوار الوطنى الذى أثبت أنه حوار بناء وتفاعلى.

ولفت محمود فوزى إلى أن هذا التواصل يأتى لأن المواطن جزء من القرار، وكل مؤسسات الدولة تعمل من أجل المواطن، وتكاتف الجميع يحافظ على الدولة، وهناك آمال ومطالبات والجميع طالب ببعض المطالب من الحكومة والتى استمعت لكل الآراء.