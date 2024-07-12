شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أبرز الدرجات العلمية فى الكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة ونظم الدراسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الكلية الإكليريكية إحدى المؤسسات التعليمية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع يضم 4 قاعات للدروس (مدرجات) إلى جانب جناح الإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس (حجرة لكل قسم)، وكذلك معمل خاص للغات على أحدث طراز ومعمل للحاسب الآلى، كما يضم كنيسة على اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس.

الدرجات العلمية للكلية

وتعتبر من أبرز بكالوريوس العلوم اللاهوتية والماجستيرو الدكتوراة، وكذلك الدراسات اللاهوتية (أون لاين).

نظام الدراسة بالكلية

واعتمد مجلس الكلية نظام الدراسة عام 2020 بنظام الساعات المعتمدة، حيث تعتبر مقياس لعبء العمل فى الكلية و يتطلب التخرج النموذجى 128 ساعة فى 8 فصول دراسية (4 سنوات) الساعة المعتمدة تعادل 15 ساعة تعليمية (محاضرات) 30 ساعة أعمال منزلية (أبحاث + قراءات + تلخيص + أنشطة العام الدراسى يشمل 32 ساعة معتمدة وهي تعادل 480 ساعة تعليمية في العام الدراسي الواحد. يتطلب التخرج أن يقدم الطالب مشروع تخرج فى الفرقة الرابعة وأصبحت الدراسة تعتمد على الدمج بين المحاضرات في المدرج والدراسة عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني للكلية.