شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف × أسبوع".. رصد أنشطة الوزارة من 3 حتى 12 يوليو 2024م.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي التابع لـ وزارة الأوقاف، "الإنفوجراف الأسبوعي" حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، خلال الفترة منذ توليه مسئولية الوزارة بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء 3 وحتى الجمعة 12 يوليو الجاري 2024م، حيث يستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الأربعاء 3 يوليو

الدكتور أسامة السيد الأزهري أدى اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حكومة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها يشكرون الرئيس السيسي على ثقته في الدكتور أسامة السيد الأزهري وزيرًا للأوقاف ويستقبلونه استقبالا حافلا.

الخميس 4 يوليو

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الحبيب علي بحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي ومساعد وزير الشئون الدينية بدولة إنـدونيسيا والدكتور عبد المتعال المستشار التربوي والثقافي لسفارة إنـدونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 5 يوليو

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية احتفال محافظة القاهرة بالعيد القومي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة

تفقد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف مستشفى الدعاة بمصر الجديدة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

وسط فرحة كبيرة من المصلين وبحضور رسمي وشعبي واسع، تم افتتاح عدد ( 15 ) مسجدًا، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد

السبت 6 يوليو

في إطار دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في التثقيف ونشر الفكر المستنير، عُقدت أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي تحت عنوان: "لقاء العلماء في قصص الأنبياء .. دروس وعبر"، وتناول اللقاء الأول الدروس المستفادة من قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن ستي، حيث حاضر فيه الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وقدَّم للقاء الدكتور خالد سعد.

ختام قراءة كتاب (الرِّقاق) من كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) من مسجد الإستقامة بالجيزة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشهدون احتفال وزارة الأوقـاف بالهجرة النبوية المشرفة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة

الأحد 7 يوليو

في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم أضاحي الأوقاف انطلقت عملية توزيع ( 40 ) طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان )، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف و الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية و الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، و الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، و الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، و السيد محمود الشريف نقيب الأشراف احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه).

الاثنين 8 يوليو

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الثلاثاء 9 يوليو

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأربعاء 10 يوليو

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الملفات والتعاون المشترك

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة

عرض الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، و محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، و أعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

الجمعة 12 يوليو

المؤسسة الدينية على قلب رجل واحد .. وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ونقيب الأشراف يشهدون صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف

وسط فرحة كبيرة من المصلين وبحضور رسمي وشعبي واسع تم افتتاح عدد ( 10 ) مساجد، منها ( 6 ) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، و ( 4 ) مساجد ضمن خطة الصيانة والتطوير، الجمعة 12 يوليو 2024 م



قام الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف في لمسة وفاء إنسانية بزيارة الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الذي يبلغ من العمر 92 عامًا بمنزله بالقاهرة.

وأكد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف أن شعارنا هو الوفاء، وأن وزارة الأوقاف لا تنسى أبناءها المخلصين أبدًا، وأن الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق من الرعيل الأول، ومن العلماء الأزهريين الكبار الذين خدموا دينهم الحنيف ووطنهم العظيم.

ووجه وزير الأوقاف رسالة إلى كل أبناء وزارة الأوقاف في مختلف محافظات مصر، وفي مختلف المراحل العمرية : إن وزارة الأوقاف مؤسستكم التي تنتمون إليها لا ولن تنسى أبناءها أبدًا ، وسوف تظل ترعاهم وتكرم مسيرتهم المشرفة ، وتشيد بكل نموذج ناجح ومخلص خدم دينه ووطنه وأبناء وطنه بصدق وتجرد وإخلاص.



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