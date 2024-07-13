شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 210 ملايين يورو منحا وقروضا ميسرة ضمن برنامج الصناعة المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك آلية جديدة لدعم الصناعة، منها توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، والذى يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء، سيوفر مزيجا من المنح والقروض الميسرة للصناعة، بتمويلات تصل لـ 210 ملايين يورو، و مقدم من شركاء التنمية وهم الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وتصل ميزانيته الإجمالية حوالى 271 مليون يورو، كما يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .

وأشارت وزيرة البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء ، يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى، و المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، تعتمد على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، ويقدم البرنامج أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي، لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية .

جدير بالذكر أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، يعد واحداً من أهم وأبرز المشروعات في وزارة البيئة لدعم الصناعة المصرية، و بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997 ومستمر حتى الآن، بإجمالى استثمارات بلغت 550 مليون يورو، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.