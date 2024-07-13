شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تستقبل غداً تظلمات للدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء فتح باب التظلمات للـ دبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك اعتبارا من غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٧/١٣ ولمدة خمسة عشر يوماً وتقدم التظلمات بالأماكن المعلن عنها فى الجدول التالي :



ويقوم الطالب بسداد مبلغ (100) مائة جنيه لكل مادة يرغب الطالب التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بإحدى مكاتب البريد تحت حساب تظلمات تعليم ثانوي فني أو أحد الهيئات المعتمدة مثل فورى حساب رقم ٦٦٦١٦).

مع ضرورة تسليم إيصال السداد أصل الإيصال + صورة للجنة النظام والمراقبة، لتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد ميعاد الإطلاع له من قبل اللجنة.

** يسمح لولى أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الإطلاع بعد التأكد من شخصيته ويحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول فى المكان المخصص للإطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة وذلك طبقاً للقرار الوزارى ٢٩٣ لسنة ٢٠٢٤

** طبقاً للقرار الوزاري ۲۹۳ لسنة ۲۰۲٤ يقوم الطالب بإستلام صورة كراسة اجابته في المادة المتضرر فيها ويقوم بتدوين الملاحظات فى النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:

. وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

. عدم صحة جمع جزيئات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج للكراسة.

. عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانوناً.

. الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج.

