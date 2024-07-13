شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: منصة ميتا تزيل القيود عن حسابات دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس الأمريكى إن منصة ميتا قامت بإزالة القيود عن حسابات دونالد ترامب.

يذكرأن، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس جو بايدن في منشور على الإنترنت بعد أن قال الأخير عن طريق الخطأ إن نائبه هو ترامب في مؤتمره الصحفي الذي عقد مساء امس عقب اجتماع الناتو.

ردًا على السؤال الأول في مؤتمره الصحفي الفردي بعد القمة، أشار بايدن عن طريق الخطأ إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس على أنها ترامب، وقال: "انظر، لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة للرئيس إذا لم أكن أعتقد أنها غير مؤهلة لتكون رئيسة".

وفي منشور على موقع تروث سوشيال، سخر ترامب من زلة بايدن وكتب قائلا: "يبدأ جو المجنون مؤتمره الصحفي بقوله لم اكن لاختار نائبة الرئيس ترامب لتكون في منصبها رغم اني اعتقد انها غير مؤهلة لتكون رئيسة" وأضاف ترامب ساخرا: "عمل رائع يا جو".

كان خطأ بايدن ردا على سؤال من مراسل رويترز جيف ماسون، الذي سأل الرئيس عن المخاوف التي لديه بشأن قدرة هاريس على هزيمة ترامب إذا كانت في صدارة القائمة في نوفمبر.

ويواجه الرئيس دعوات متزايدة من الديمقراطيين للتنحي والسماح لشخص آخر بالترشح بعد أن أثار أداءه السيئ في المناظرة قلقًا داخل الحزب الا انه أصر بايدن على أنه سيبقى في السباق ولن يتنحى حتى يخبره فريقه أنه لا يستطيع على الإطلاق التغلب على ترامب.

وفي وقت لاحق من المؤتمر الصحفي، أشاد بهاريس على تعاملها مع حقوق الإنجاب وقدرتها على التعامل مع "أي قضية تقريبًا". ومع ذلك، قال بايدن إن لا أحد أكثر ملاءمة لمواجهة ترامب منه.

ورد الرئيس على ترامب في منشور على منصة اكس وكتب: " بالمناسبة اعرف الفرق .. أحدهما مدع عام والآخر مجرم مدان".

وجاء تعليق ترامب-هاريس بعد وقت قصير من إشارة بايدن عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتباره الرئيس بوتين عند تقديمه في حدث لحلف شمال الأطلسي.