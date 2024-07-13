استعدادًا لانتقال قيادة القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يتفقد مركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، جهود إنشاء مركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الرئيس السيسي على أن تكون القيادة الاستراتيجية؛ صرحا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة؛ بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها، وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة.

وقام الرئيس السيسي بزيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية؛ استعداداً لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، حيث كان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق اشرف زاهر رئيس الاكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي إنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية؛ فثبت لها يقينا انه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.

وأكد الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة؛ لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة؛ ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المجتمع العليا لشعب مصر العظيم.

كما أجرى الرئيس السيسي جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مفتقدا عددا من منشآتها، ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية ومبنى معهد المدفعية ومعهد المشاة ونادي الفروسية بالأكاديمية.

وأكد الرئيس السيسي - في هذا الصدد - الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة للمتعلمين والمتدربين؛ ويعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية والعملية ويؤهلهم لتنفيذ شتى المهام التي توكل إليهم مستقبلا.