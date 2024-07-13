بكري عن دعوات الإخوان للتظاهر: نزلت النهاردة عشان ألاقى حد ملقتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى استمرارية دعوات التظاهر التي يطلقها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، لفت بكري إلى أن تلك الدعوات لم تجد أصداءً على أرض الواقع، مُسَلطًا الضوء على خروجه بحثًا عن دليل ملموس على تلك الدعوات كيافطة أو لافتة ولكن دون جدوى، معقبًا: "نزلت النهاردة عشان ألاقى واحد ماسك حتى يافطة او لافتة ملقتش".

وفي سياق حديثه، أكد بكري على وعي المواطنين المصريين الذين يدركون، بحسب قوله، أن تلك الدعوات ما هي إلا صادرة عن "عملاء وخونة مأجورين" يفتقرون إلى الثقة، معتبرًا أن استقرار الشعب وحرصه على مؤسسات الدولة يعكس قناعته بقدرة الدولة على تجاوز الأزمات الراهنة.

أكد بكري خلال الحلقة أن "المواطن يعلم أن دعوات التظاهر نابعة من عملاء وخونة مأجورين، مفقودة فيهم الثقة، وأقول إن حفاظ الشعب على مؤسسات بلده تعني أنه لديه قناعة بأن الدولة تتجاوز الأزمة".

بكري، الذي يعبر عن تضامنه مع الشعب المصري، خصوصًا الطبقة الكادحة، يؤمن بأن الرئيس السيسي، سيستمر في العمل من أجل حماية مقدرات الدولة وشعبها، مشيرًا إلى صمود الشعب وصبره وإيمانه بأن الطريق نحو التحسن مفتوح.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، أنه على الرغم من وجود أخطاء، يجب العمل على تقويمها والبحث عن حلول، مشيدًا بمطالبة الرئيس السيسي للحكومة بالتحدث بشفافية وصراحة عن الوضع الفعلي أمام الشعب المصري، الذي يتطلع إلى الاستقرار والراحة في ظل الظروف الراهنة.