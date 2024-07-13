ياسمين عز تدافع عن اللاعبة شهد سعيد: نسمع الطرفين.. نغلبهم بالصوت مش هينفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

دافعت الإعلامية ياسمين عز عن شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات، بعد الاتهامات التي وجهت إليها بتعمد إسقاط زميلتها جنة عليوة خلال سباق بطولة الجمهورية.

وأكدت عز خلال برنامجها "كلام الناس" على ضرورة سماع الطرفين قبل إصدار أي حكم، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول لا يظهر الحقيقة كاملة، معقبة: "مصر كلها حكم أنه شهد الساحرة الشريرة غلطانة وجنة المظلومة.. ومن أجل الحكم على أى موضوع يجب سماع الطرفين".

أضافت مقدمة "كلام الناس"، أن إثارة الرأي العام ضد فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا وتلعب في منتخب وطني أمر غير مقبول..القصة كده مش مكتملة وفيها حاجة ناقصة".

تابعت ياسمين عز: "موضوع نغلبهم بالصوت مش هينفع ونهيج الرأى العام ضد بنت عندها 19 عاما بتلعب فى منتخب ولديها بطولة.. أنت كدا ليس فقط تدمر نفسيتها ولكن بندمر نفسية كل زملائها فى المنتخب".

وأوضحت عز أن الحكم على أي موضوع يتطلب سماع وجهة نظر الطرفين، وأن التركيز على فيديو واحد وتجاهل رد الطرف الآخر لا يقدم صورة كاملة عن الحقيقة.

وأشارت عز إلى أن هناك طرفًا مظلومًا في هذه القضية، وأن سوء التفاهم هو سيد الموقف. ودعت إلى سماع الطرف الآخر قبل إصدار أي حكم، مشددة على أن الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة كاملة.

واستشهدت عز بقول أحد الشيوخ الذي أكد لها أن "عين الكاميرا حقيرة"، وأن أي شخص يقبل الظهور أمام الكاميرا يجب أن يتقبل ما قد يظهر للناس.