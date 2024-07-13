لتذليل العقبات.. "محلية النواب" تنُسق مع الحكومة الجديدة بشأن قانون التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع لمناقشة قانون التصالح في البناء مع وزراء الحكومة الجديدة.

وأكد "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزراء أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات التي تقدم بها النواب حول هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على حياة قطاع كبير من المواطنين.

وأوضح أن قانون التصالح يعتبر من الملفات المشتركة الهامة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الحلول والمقترحات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وتنظيم عملية التعمير في المدن، ومواجهة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المحليات في هذا الشأن.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المقترحة من الوزارتين، وتحديد جدول زمني لتنفيذها، وآلية إشراك القطاع الخاص في هذا الملف.