أحمد نعينع يكشف سر إعجاب الموسيقار عبدالوهاب بصوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد نعينع، إن الصوفية هي أرستقراطية في الدين وأنه محبا لسيدنا الحسين حيث يمتلك مكانة خاصة له في قلبه لأنه حفيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مضيفًا أن شيخي الشيخ السماك كان مستجاب الدعوة.

وقال "نعينع"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب سمع تلاوته للقرآن بالإذاعة في 26 يوليو عام 1981 وأعجب بها للغاية وطلب من مستشاره القانوني مجدي العمروسي أن أسجل القرآن الكريم بصوتي في شركة صوت الفن، وبالفعل سجلت ٣٠ ساعة، وقال لي عبد الوهاب وقتها إن صوتي أكثر من جميل ودمه خفيف.

وأكد نعينع، أنه غير مهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وغير متابع لها بشكل شخصي.